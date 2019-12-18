Вашингтон, , 06:51 — REGNUM Дебаты в палате представителей Конгресса США по импичменту американскому президенту Дональду Трампу продлятся шесть часов, передает телеканал CNN.

Сообщается, что время будет поделено между двумя партиями. За соблюдением регламента будет следить руководство комитета палаты представителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в палате представителей Конгресса США пройдут дебаты и голосование по импичменту американскому лидеру Дональду Трампу. Ожидается, что конгрессмены проголосуют по двум пунктам обвинения, которые палата хочет выдвинуть против президента США.

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