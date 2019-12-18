Пекин, , 06:51 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян направил поздравительную телеграмму Санне Марин в связи с её вступлением в должность премьер-министра Финляндии, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

В свей поздравительной телеграмме Ли заявил, что в рамках нового типа сотруднических отношений между Китаем и Финляндией, направленном в будущее, двусторонние отношения между странами переживают стремительный взлет.

Успешное закрытие Киатйского-Финского года зимних видов спорта 2019 еще сильнее углубил обмены между народами и сотрудничеств между странами в спортивной сфере, отметил китайский Ли.