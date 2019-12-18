18 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Ситуация с логотипом иллюстрирует и ещё одну — более глобальную — проблему. А именно — наличием денег, получаемых разными способами, проблем страны не решить. И уж точно народ не сплотить. Для этого необходимы не только умы, хотя и их, как видим, нет, но и душа, дух. Для этого требуется нечто большее, чем госзаказ.

Платон Беседин, , 09:25 — REGNUM Год 2019-й — год 75-летия Великой Победы. Той, которую одержал русский народ, советский народ в самой страшной из всех войн. Той, которую надо не просто помнить, а всё время держать в душе и сердце. Но год этот, похоже, начинается неудачно — спорно и некрасиво.

Логотип 75-летия Великой Победы

Изумление, переходящее в лютое возмущение, вызвал логотип 75-летия Победы — тот, что со стрелочками. Лично у меня данное художество не вызывает уважения чисто эстетически. Но тут ладно, на вкус и цвет… Однако как быть с фактической частью? Ведь так — подобными стрелочками — обозначалось наступление нацистских войск. И направление соответствующее.

То есть перед нами не просто художественная неудача, а мутной воды позор. Если же учесть, что речь идёт не о логотипе города, а о логотипе знакового юбилея величайшей Победы, то произошедшее отдаёт кощунством.

Вряд ли произошла диверсия. Нет, скорее случилось то, что стандартно происходит в подобных историях. Разработку логотипа отдали на откуп знакомой конторе. Там сидит модный дизайнер, знающий всё и вся. Видимо, кроме истории. И для него что Великая Победа, что супермаркет — всё одно. Всё это — бабло, которое нужно освоить.

Тут вспоминается уже классическое из Пелевина.

— Пойдёшь ко мне в штат?

— Кем?

— Криэйтором.

— Это творцом?

— Творцы нам тут на хрен не нужны. Криэйтором, Вава, криэйтором.

Вот такие криэйторы и наводнили все сферы, присосавшись к бюджетам. Причём дело не в одном конкретном персонаже, проделавшем дурную работу. Ведь продукт труда его принимал начальник — раз. Затем — заказчик. И так далее. То есть ослы передавали друг другу морковку, не понимая, что она зелёного цвета и больше похожа на ядовитый огурец (собственно, она им и являлась). Или понимая, но плюя на это. Хорошо бы их наказать, но кто даст хлыста?

Беда в том, что глупость и невежество этих персонажей, сидящих на деньгах, колоссальны. Они соизмеримы разве что с их алчностью и тщеславием. И им абсолютно плевать, кто там что собирается отмечать. Для них юбилей Победы в Великой Отечественной войне — статья расходов, которую нужно освоить. Так, чтобы с максимальной выгодой для себя. И им абсолютно плевать, кто и за что умирал на поле боя. Для криэйтеров и заказчиков — это просто человеческий материал. И от таких больших инфернальных шишек отпочковываются маленькие — вроде мальчика Коли из Нового Уренгоя. Помните, он очень переживал за погибших под Сталинградом нацистов.

Ситуация с логотипом 75-летия Победы лучше всего описывается известной фразой: «Бабло побеждает зло». Бабло невежественных, алчных. Грязное и беспечное бабло.

Сгущаю краски? Вряд ли. И не только потому, что Победа свята. Именно так — свята. И каждый ветеран — тот, кто ещё жив, — заслуживает не только поздравительной телеграммы, не прибавки к пенсии, а величайших почестей (в том числе и материальных). Но ещё и потому пылает моё возмущение, что так у нас подходят ко многим вещам. Подходят формально. Не с душой, не с умом, а лишь бы расписать бабло на своих. А на выходе получается пшик.

Прав был Бонхеффер, писавший, что «глупость хуже злобы». Ситуация с логотипом 75-летия Победы иллюстрирует его изречение в полной мере. Особенно, если учесть, что Бонхеффера уничтожили в нацистском лагере за месяц до падения гитлеровской Германии.

Ситуация с логотипом иллюстрирует и ещё одну — более глобальную — проблему. А именно — наличием денег, получаемых разными способами, проблем страны не решить. И уж точно народ не сплотить. Для этого необходимы не только умы, хотя и их, как видим, нет, но и душа, дух. Для этого требуется нечто большее, чем госзаказ.

Можно, конечно, в тысячный раз плюнуть в Советский Союз и его людей, но! Там, как ни пищи, были подлинные достижения, и в основе их лежали не колоссальные деньги, а желание сделать свою страну лучше, жажда служить собственному народу. Идея и идейность. Гагарин летел в космос не из-за бабла. Люди ехали осваивать целину не из-за бабла. Они жили иными ценностями. И как только мы забыли о них — мы потеряли страну.

Так что, нужно повторить эту трагедию ещё раз? После логотипа 75-летия Победы и иных похожих историй данный вопрос весьма актуален. Потому что наши деды и прадеды выиграли, совершив невозможное. А мы? Что приумножили?

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стоит об этом всерьёз задуматься. И на личностном, и на общественном, и на государственном уровнях. Ответить себе честно: логотип чьей Победы нам показали? И нет ли в этом скрытого смысла и тайного знака? Мол, ребята, деды и прадеды выиграли, да, но вы-то, дураки, проиграли.