Владивосток, , 06:30 — REGNUM На внеочередном заседании приморского Законодательного собрания, депутаты одобрили кандидатуру Веры Щербины на пост председателя краевого правительства, которое начнёт функционировать с 1 января 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Будущий председатель правительства края займётся решением задач, поставленных федеральным центром и главой региона, и достижением конкретных результатов, направленных на повышение качества жизни приморцев, рассказали в краевой администрации.

Как уточнил губернатор Приморья Олег Кожемяко во время представления депутатам, Вера Щербина — высокопрофессиональный, инициативный руководитель.

«Умеет оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. Эффективно взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами госвласти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Имеет опыт стратегического управления», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые наблюдатели полагали, что административная реформа в Приморье, в результате которой поднимется зарплата чиновников, больно ударит и по краевому бюджету.