Киев, , 06:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить российский Севастополь «специального статуса» в украинской конституции. Об этом свидетельствует текст законопроекта 2598, внесенного в Верховную раду.

В тексте законопроекта «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», предложенного Зеленским, отсутствует упоминание об «специальном статуса» Севастополя, в отличие от действующей пока украинской конституции. В новом законопроекте таким статусом обладает лишь Киев, как столица Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее предложения Зеленского по изменению конституции Украины раскритиковал глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, внесенные Зеленским поправки свидетельствуют о желании Киева поскорей установить свою власть в ДНР и ЛНР через своих представителей. Пасечник подчеркнул, что эти поправки нарушают смысл и суть Минских соглашений.

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