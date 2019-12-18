Вашингтон, , 06:33 — REGNUM Решение удовлетворить ходатайство общественницы Марии Бутиной, освобожденной из американской тюрьмы и вернувшейся в РФ, об отзыве ее апелляции на постановление нижестоящей судебной инстанции, принял апелляционный суд округа Колумбия, 17 декабря сообщается на сайте суда.

Ранее Бутина подала апелляцию на решение приговорить ее к 18 месяцам тюрьмы. Позже, из-за опасений ужесточения наказания в виде 15 лет тюрьмы, общественница попросила американский суд отклонить ее апелляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря стало известно, что Мария Бутина принята на работу на телеканал RT.

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