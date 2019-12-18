Гонконг, Китай, , 05:55 — REGNUM Решение отменить новогодний салют над гаванью Виктория в Гонконге в ночь с 31 декабря на 1 января приняли власти города из соображений безопасности ввиду продолжающихся акций протеста, 18 декабря сообщает газета South China Morning Post.

Как отметил представитель властей Гонконга, фейерверки обычно собирают большую толпу, что небезопасно для людей в условиях непростой ситуации в городе. Салют планируется заменить серией отдельных пиротехнических элементов с крыш небоскребов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября власти Гонконга из-за беспорядков отказались от проведения торжественного салюта в честь 70-летия образования КНР.

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