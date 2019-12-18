Владивосток, , 05:30 — REGNUM Приморские коммунисты намерены открыть памятную доску Иосифу Сталину практически в центре Владивостока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Торжественное мероприятие, приуроченное к 140-летию советского вождя, состоится 21 декабря возле здания, где располагается приёмная краевого отделения КПРФ, пишет PrimaMedia.

«Иосиф Виссарионович Сталин — великий вождь и учитель, создатель первого в мире государства рабочих и крестьян, организатор социалистического строительства, разгрома фашистских оккупантов, восстановления разрушенного войной народного хозяйства», — отметили в КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 140-летний юбилей Иосифа Сталина в Тюмени будет отмечен митингом, который намерены провести местные представители КПРФ.