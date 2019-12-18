Токио, , 05:55 — REGNUM Пять японских рыболовецких судов, которые были задержаны для досмотра российскими пограничниками в акватории Курильских островов, должны быть освобождены. Об этом 18 декабря говорится в заявлении японского МИД российской стороне, сообщает агентство Kyodo.

Японские власти считают задержание неприемлемым и призывают отпустить рыбаков «из соображений гуманности».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря телеканал NHK распространил информацию о задержании российскими пограничниками японских рыболовецких судов, которые были сопровождены на остров Кунашир.

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