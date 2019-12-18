Прага, , 05:54 — REGNUM Очередная манифестация за отставку премьер-министра Чехии Андрея Бабиша состоялась в центре Праги, 17 декабря сообщает агентство «Чешские новости».

По данным чешской полиции, в акции приняли участие более 15 тысяч человек. Митинг собрал людей на Вацлавской площади, которые потом проследовали к зданию правительства.

Организатором манифестации стало общественное движение «Миллион моментов за демократию», глава которого Микулаш Минарж также выступил перед собравшимися. Участники акции скандировали лозунги: «В отставку Бабиша!», «Позор Бабишу!», «Нам не безразлично, что происходит!».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в Праге объединение «Миллион мгновений за демократию» собрало массовую демонстрацию за отставку Андрея Бабиша. По данным МВД Чехии, в акции участвовало около 250 тысяч человек.

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