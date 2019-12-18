Сеул, , 05:54 — REGNUM Южнокорейский эсминец в феврале 2020 года может быть направлен в Ормузский пролив для участия в коалиции США по обеспечению безопасности судоходства. Об этом 18 декабря сообщает газета The Chosun Ilbo со ссылкой на правительственный источник.

Как следует из публикации, представитель южнокорейских властей в январе отправится в Бахрейн, где находится штаб-квартира Международного агентства по морской безопасности и командование коалиции США.

«Этот сотрудник по вопросам связи, проводя оценку общей ситуации, будет осуществлять подготовку для отправки эсминца», — цитирует издание неназванного источника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря правительство Южной Кореи приняло решение о поэтапном присоединении к коалиции США по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

На заседании Совета национальной безопасности, рассмотревшего меры по защите граждан и кораблей Южной Кореи, находящихся в проливе, и меры по оказанию поддержки международным усилиям по обеспечению безопасности в море, было решено направить в командование коалиции, начавшее работу в ноябре текущего года на базе пятого флота ВМС США в Бахрейне, своего представителя.

К коалиции США в Ормузском проливе уже присоединились Австралия, Великобритания, Саудовская Аравия. О намерении патрулировать Ормузский пролив заявили Дания, Франция и Нидерланды.

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