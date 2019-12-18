Москва, , 04:00 — REGNUM Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы и находятся в Великобритании. Об этом 17 декабря заявил посол Великобритании в Москве Лори Бристоу в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Бристоу отметил, что недавно Юлия сделала ряд заявлений перед британскими СМИ. Сам Скрипаль отказался от контактов с прессой. Посол также добавил, что экс-офицер и его дочь решили не встречаться с сотрудниками российского посольства в Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании заявил, что созданный журналистами телекомпании ВВС фильм об отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери является попыткой заменить реальное положение дел.

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