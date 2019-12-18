Вашингтон, , 03:45 — REGNUM Бывший вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден прошел медицинское освидетельствование и признан здоровым для исполнения обязанностей американского лидера, сообщает агентство Reuters.

Документ по итогам медобследования подписан профессором медицины Кевином О'Коннором.

«Байден — здоровый, энергичный 77-летний мужчина, который способен успешно выполнять обязанности президента, в том числе главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего», — говорится в заключении.

При этом отмечается, что у кандидата в президенты обнаружили несколько хронических заболеваний: мерцательную аритмию, липемию и нарушение функций пищевода.

Как сообщало ИА REGNUM, популярность экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон оказалась выше, чем у Джо Байдена среди членов американской Демпартии.

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