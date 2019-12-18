Москва, , 03:42 — REGNUM Вынужденной мерой назвал расширение правительством России списка товаров, запрещённых к ввозу в страну с Украины, депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик («Единая Россия»). Об этом 18 декабря сообщает RT.

«Это реакция на позицию официального Киева. Было бы странно закрывать глаза на откровенные провокации, ведь начиная с 2015 года Украина систематически вводит эмбарго на наши товары», — пояснил депутат.

По его словам, таким образом Россия защищает свои интересы. В Киеве, напротив, отказываются руководствоваться «здравой логикой», поэтому от применяемых им санкций страдает экономика Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России расширило перечень санкционных товаров, произведенных на территории Украины. В соответствии с опубликованным постановлением, под запрет попали кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, ряд других пищевых продуктов и медицинских товаров.

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