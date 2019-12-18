Москва, , 03:08 — REGNUM Лазерный комплекс «Пересвет» уже используется Вооруженными силами России с декабря текущего года для прикрытия передвижных ракетных комплексов, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге, сообщает газета «Красная звезда».

Он подчеркнул, что «Пересветы» используются «в позиционных районах подвижных грунтовых ракетных комплексов с задачей прикрытия их маневренных действий».

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что в российскую армию и флот поступят передовые образцы вооружений. В частности, ожидается поступление в войска гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», лазерной системы «Пересвет», тяжелых межконтинентальных ракет «Сармат» и подводных беспилотников «Посейдон».