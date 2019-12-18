Вашингтон, , 02:47 — REGNUM Голосование в палате представителей Конгресса США по вынесению импичмента президенту страны Дональду Трампу назначено на 18 декабря. Об этом говорится в обращении спикера палаты Нэнси Пелоси к представителям американской Демпартии.

«Завтра палата представителей реализует одно из самых важных полномочий, представленных конституцией, когда мы проголосуем по двум статьям по импичменту президента США», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря президент США Дональд Трамп назвал скандал с импичментом попыткой государственного переворота со стороны Демократической партии. Он добавил, что импичмент является злоупотреблением властью со стороны демократов, чего не было за всю 250-летнюю историю законодательства США.

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