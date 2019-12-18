Вашингтон, , 02:38 — REGNUM Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган совершит визит в Китай 19−20 декабря для обсуждения ситуации вокруг Северной Кореи, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

Согласно анонсу Госдепа США, Биган проведет встречу с «официальными лицами КНР» в Пекине. Он намерен обсудить с ними «необходимость поддержания международного единства» по ситуации с КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря представители России и Китая в ООН внесли резолюцию в Совете Безопасности организации, которая подразумевает смягчение ряда экономических санкций в отношении Северной Кореи. Позднее, постпред РФ при СБ ООН Василий Небензя подчеркнул, что дата голосования по резолюции не определена.

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