Москва, , 02:26 — REGNUM Необходимость разрешения кризиса в Ливии путем мирных переговоров и дипломатических контактов обсудили в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон, 17 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны отметили посредническую помощь ООН и ФРГ, которые прикладывают значительные усилия для мирного разрешения ситуации в североафриканской стране. Кроме того, главы двух стран затронули вопросы двусторонних отношений и договорились продолжать взаимодействие на различных уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили ситуацию в Ливии и Сирии.

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