Москва, , 02:13 — REGNUM Санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» прибавят трудностей в его реализации, хотя и не критичных, заявил 17 декабря член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

«Проблемы проекту «Северный поток — 2» решение палаты Конгресса США, безусловно, создаст. То есть трудностей в его реализации прибавится. Но проект уже не остановить. Он будет», — цитируют РИА Новости сенатора.

По его мнению, в Германии не позволят властям США лишить себя права суверенной торговли, поэтому газ начнёт поступать в Европейский Союз уже в ближайшее время.

Ранее сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете (NDAA) на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газовых проектов — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

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