Ла-Пас, , 02:05 — REGNUM Рассмотрение заявлений кандидатов на должности в Высшем избирательном суде, выполняющего функции избирательной комиссии Боливии, завершено. Об этом 17 декабря сообщает комитет по конституционным вопросам боливийского парламента в Twitter.

Всего было подано 502 заявления. Утвержденный список, допущенных к отбору лиц, состоит из 155 претендентов, 35 из которых являются представителями коренного и сельского населения. Из всех кандидатов выберут лишь шесть человек, которые станут членами Высшего избирательного суда. Трое из них должны быть женщинами, а двое — представлять коренные народности.

Еще один судья был ранее назначен решением исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес. После утверждения члены Высшего избирательного суда должны будут определить дату следующих всеобщих выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря свергнутый президент Боливии Эво Моралес обвинил Жанин Аньес и лидеров оппозиции страны Луиса Фернандо и Карлоса Месу в организации мятежей, террора и геноцида.

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