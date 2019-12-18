Москва, , 01:47 — REGNUM Политики Эстонии требуют сохранить российский транзит через порты Таллина, однако не собираются отказываться от своей жесткой позиции по антироссийским санкциям, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Эстонские политики то просят, то требуют (!) сохранить российский транзит через порт Таллина. Взамен они гарантируют жесткую позицию в пользу санкций ЕС, антироссийскую риторику, враждебные действия на всех площадках. Пусть сначала политику изменят. Иначе — совсем неравноценный обмен», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря правительство России согласовало график прекращения транзита грузов через порты Латвии. Отмечалось, что за прошедшие девять месяцев поток транзита грузов уже сократился на 12,5% по сравнению с 2018 годом.

Читайте ранее в этом сюжете: Транзит: Латвию, Литву и Эстонию надо сделать тяжёлым грузом для ЕС и НАТО