Нью-Йорк, США, , 01:36 — REGNUM Санкционное давление в отношении Южного Судана необходимо увеличить и ужесточить, если противоборствующие силы внутри страны не начнут диалог по мирному решению конфликта. Об этом 17 декабря заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт на заседании Совета безопасности Организации.

По словам дипломата, стороны конфликта обвиняют друг друга в отказе объявить о прекращении огня. Кроме того, правительство государства нанимает на службу лиц, которые виновны в нарушениях прав человека. Крафт также отметила, что конфликтующие силы создают помехи для участия женщин в процессе примирения.

Постоянный представитель выразила надежду, что заявления сторон о формировании общего правительства дойдут до логического завершения и соглашение обеспечит стабильность в Южном Судане

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря президент Южного Судана Сальва Киир заявил о достижении нового соглашения с лидером повстанцев Риеком Мачаром, касающегося формирования правительства.

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