Киев, , 01:20 — REGNUM Переговоры о транзите российского газа по территории Украины могут быть возобновлены весной 2020 года в том случае, если они будут провалены в декабре, предположил 17 декабря глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернёмся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», — цитирует Интерфакс Коболева.

Он добавил, что шансы на подписание контракта увеличатся в том случае, если Сенат США утвердит санкции по «Серверному потоку — 2» и президент Дональд Трамп быстро их подпишет.

Напомним, положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2» включены в проект оборонного бюджета (NDAA) на 2020 год. Накануне этот документ был одобрен американским сенатом.

Ранее министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель допустил, что после срыва сроков подписания договора о транзите газа, стороны смогут начать новый раунд переговоров в январе 2020 года.

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