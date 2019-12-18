Киев, , 00:59 — REGNUM Посольство США на Украине осудило насилие против полицейских в ходе столкновений у здания Верховной Рады в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба американской дипмиссии на официальной странице в Facebook.

«Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие против сотрудников полиции и журналистов, которое происходило возле Рады сегодня», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в ходе митинга против открытия рынка земли в Киеве начались столкновения между полицейскими и протестующими. Отмечалось, что участники протестной акции попытались пронести палатки к зданию Верховной Рады, из-за чего началась драка.

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