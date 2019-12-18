Рига, , 00:39 — REGNUM Министры обороны Латвии Артис Пабрикс, Эстонии Юрий Луйк и постоянный секретарь министерства обороны Финляндии Юкка Ююсти подписали трёхсторонний протокол о намерении создать единую мобильную платформу закупок вооружений, сообщил портал sargs.lv.

По мнению оборонных ведомств трёх стран создание такой платформы, в конечном итоге, усилит общую военную мощь. Министр обороны Латвии заметил, что сделанные предварительно расчёты на основе анализа 10 тендеров убедительно показывают большую эффективность совместных закупок для всех стран. Артис Пабрикс также считает, что такой подход даст толчок развитию местной оборонной промышленности.