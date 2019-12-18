Рига, , 00:38 — REGNUM Во время встречи в Риге президенты Латвии, Литвы и Эстонии опять единогласно объявили свою позицию в отношении санкций против России, пишет портал LSM.

Режим санкций против России главы Латвии — Эгил Левитс, Эстонии — Кристи Кальюлайд, Литвы — Гитан Науседа считают элементом региональной безопасности.

«Мы встревожены уже 6 лет с момента оккупации Крыма. Западным странам нельзя допустить ту же ошибку, которая была допущена в Грузии в 2009 году, то есть вернуться к обычным бизнес связям, предшествующим конфликту. Мы (Латвия, Литва. Эстония) твёрдо стоим на том, что нельзя пересматривать режим санкций до полного выполнения Минских соглашений. Мы в полной мере поддерживаем Украину и Грузию» — заявила Кристи Кальюлайд, представляя журналистам консолидированное мнение Прибалтики.