Рига, , 00:34 — REGNUM Ивар Аболиньш, недавно избранный руководитель Национального Совета по электронным средствам массовой информации категорически против финансирования бюджетом программ на русском языке, сообщает портал mixnews.lv.

Полностью цитата нового куратора электронных СМИ звучит так: «Я категорически против того, чтобы государственные средства тратились на программы на русском языке. Как раз наоборот — нам надо укреплять местное содержание на латышском языке»

Ивар Аболиньш не против размещения программ на языках меньшинств в интернете, но их трансляцию на телевидение и радио нужно прекратить.

Кроме того, Ивар Аболиньш отметил, что всего лишь русские одни из многих меньшинств. Ивар Аболиньш намерен заняться вопросами защиты информационного пространства Латвии