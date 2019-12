Рига, , 00:33 — REGNUM Президенты Эстонии Керсти Кальюлайд и Литвы Гитан Науседа приехали в Ригу к президенту Латвии Эгилу Левитсу, чтобы принять участие в благотворительном марафоне «Дай пять», традиционно проводимом организацией Ziedot. lv, пишет портал LSM.

В этом году марафон посвящён сбору средств для оказания паллиативной помощи смертельно больным людям. Идея состоит в том, что все, кто желает помочь выкупают права на песни. Все деньги отправляются на благотворительные нужды. Левитс выкупил права на исполнение песни группы Зодиак «Правда», Кальюлайд выбрала композицию Christmas Angel, а Науседа — In the Middle of Europe. Купить права на песню в марафоне и внести свой вклад может любой на сайте dodpieci.lv.

Марафон продлится 152,5 часов и будет транслироваться из специальной стеклянной студии на Домской площади.