Рига, , 00:32 — REGNUM Сегодня комитет по образованию, культуре и спорту Рижской Думы одобрил свою часть бюджета города в размере 345,1 млн евро на 2020 год, написал портал diena.lv.

В проекте бюджета запланировано увеличение зарплаты учителям с 1 марта 2020 на 100 евро. На эти нужды уйдёт 2.59 млн евро. Теперь это решение должен утвердить Комитет Думы по финансам.

Бюджет Комитета Рига по образованию, культуре и спорту состоит из 212,5 млн евро дотации города, 116,7 млн различные платежи из гос бюджета, 6,23 млн муниципальные платежи и 10,09 млн евро доходы от городских учреждений культуры и спорта.

75,15 млн евро затратит Рига в 2020 году на содержание детских садов, ещё 21,87 млн евро будут выплачены тем родителям, чьи дети не попали в муниципальные детские сады. 7,38 млн евро обеспечение работы специализированных детских садов, и в размере 135,91 млн евро будет профинансированы школы города.

На оплату горячего питания школьников в следующем году планируется истратить 24,93 млн евро.