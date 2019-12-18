Вашингтон, , 00:04 — REGNUM Участие США во всемирной выставке ЭКСПО, которая в 2020 году пройдет в Дубае (ОАЭ) находится под угрозой, так как Конгресс отказался финансировать эти цели. Об этом 17 декабря сообщает государственный департамент США.

В Гослдепе заявили, что комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США оказался неспособен включить в законопроект об ассигнованиях на конец года включить двухпартийное предложение, которое позволило бы госдепартаменту использовать средства для участия в ЭКСПО-2020 в Дубае.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали эту ситуацию «упущенной возможностью» США.

Подчеркивается, что Госдеп пытался устранить давние ограничения, которые Конгресс наложил на способность Вашингтона «продвигать американские интересы на выставках».

Кроме того, тот факт что США скорее всего не будут участвовать в ЭКСПО-2020 ставит под угрозу заявки американских городов Миннеаполис и Хьюстон на проведение предстоящих всемирных выставок.

Тем не менее Госдеп США надеется, что удастся найти другие варианты, которые бы позволили Соединенным Штатам принять участие в ЭКСПО-2020.