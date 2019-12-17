Каир, , 23:53 — REGNUM Египет не откажется от поддержки Ливийской национальной армии, возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром, заявил 17 декабря египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси иностранным журналистам в городе Шарм эш-Шейх.

По словам ас-Сиси, только Ливийская национальная армия может взять на себя ответственность за ливийское государство.

«Есть разница между негативным вмешательством и поддержкой Ливийской национальной армии. Мы от нее не откажемся, и это остаётся твёрдой позицией Египта на протяжении последних пяти лет», — сказал президент Египта.

Абдель Фаттах ас-Сиси подчеркнул, что для Египта неприемлемо граничить со страной вооруженных и экстремистских группировок и террористов.

«Мы сказали, что мы выступаем за национальное государство», — отметил ас-Сиси.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря контролирующее Триполи правительство Национального согласия Ливии потребовало от Египта отказаться от поддержки армии Халифы Хафтара, «и начать играть позитивную роль».

Напомним, в Ливии с 2011 года продолжается междоусобная война, а в стране царит анархия.

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