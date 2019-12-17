Москва, , 23:53 — REGNUM Новые санкции Киева будут иметь нулевой эффект на Москву, но негативно отразятся на населении Украины, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Расширяя санкции против России, Зеленский выбирает порочный путь Порошенко. Эффект для России нулевой — по сути, это санкции против самой Украины», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Он напомнил, что Украина в период президентства Петра Порошенко «уже потеряла десятки миллиардов от разрыва экономических связей с Россией».

«Либо Зеленский плохо понимает, что делает, либо правит не он, а другие. Зачем ему новые санкции против России?» — отметил Пушков.

Сенатор указал на то, что Москва уже ответила расширением встречных санкций, что означает новые потери для украинской экономики. «Всё, как прежде: Киев нагнетает вражду — расплачиваются за это жители страны», — заключил он.

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