Луганск, , 23:51 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник передал на рассмотрение Народного совета ЛНР законопроект о государственной границе республики. Об этом сам Пасечник сообщил сегодня, 17 декабря, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

В данном законопроекте государственная граница ЛНР устанавливается в границах бывшей Луганской области Украины. Именно на этой территории прошел референдум о самоопределении, в ходе которого большинство жителей Луганщины высказалось за обретение независимости.

«Передал в Народный совет законопроект «О государственной границе ЛНР». Следуя его положениям, граница республики определяется всей территорией бывшей Луганской области, а ее охрана осуществляется вдоль линии разграничения Народной милицией», — написал Пасечник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Народный совет ДНР ранее уже принял аналогичный законопроект, который определил государственную границу республики в границах бывшей Донецкой области.