Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Три года условно и 45 дней тюрьмы получил Рик Гейтс — бывший советник избирательного штаба президента США Дональда Трампа, сообщили 17 декабря в Федеральном суде округа Колумбия.

Уточняется, что Гейтса осудили за дачу ложных показаний перед ФБР. Также он признан судом виновным в сговоре.

Читайте также: Свидетель по делу Манафорта признался в совершении противоправных действий

Напомним, Гейтс во время президентской кампании Трампа занимал должность заместителя Пола Манафорта. Манафорт возглавлял избирательную кампанию Трампа.

Два года назад обоим бывшим сотрудникам Трампа предъявили обвинения в сговоре во время их работы консультантами украинских политических деятелей. Гейтс во время следствия дал показания против Манафорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Присяжные признали Манафорта виновным