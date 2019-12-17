Москва, , 23:44 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, чтобы обсудить ряд важных вопросов. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора лидеры России и Франции дали позитивную оценку достигнутым договоренностям в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Эти соглашения идут в русле имплементации минского «Комплекса мер».

Также Путин и Макрон обсудили транзит российского газа через территорию Украины в 2020 году.

Кроме того президенты России и Франции обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике.