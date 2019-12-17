Анкара, , 23:38 — REGNUM Санкционные меры США против Турции, введённые за покупку российских систем ПВО С-400 и создание газопровода «Турецкий поток» Анкара не оставит без ответа, говорится в заявлении турецкого МИД, опубликованном 17 декабря.

«Несправедливая блокировка участия нашей страны в программе F-35, в которой мы исполнили все свои обязательства, санкции из-за покупки С-400, ограничительные меры против проекта «Турецкий поток» — всё это свидетельствует о неуважении конгресса США к решениям Турции как суверенного государства», — указано в заявлении МИД Турции.

Конгрессмены США, подчёркивают в Анкаре, подрывают турецко-американские отношения ради своих внутриполитических целей.

«Никто не должен сомневаться, что Турция даст необходимый ответ на эти враждебные инициативы», — заявляет турецкий МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря сенат и палата представителей США проголосовали за военный бюджет, в котором указаны планы «защиты энергетической безопасности Европы введением санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Кроме того, документ запрещает передавать Турции истребители пятого поколения F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

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