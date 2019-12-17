Екатеринбург, , 23:39 — REGNUM В столице Среднего Урала отказали активистам в попытке вернуть городу прямые выборы мэра. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Как сообщили изданию в пресс-службе Свердловского областного суда, истцы, ранее пытавшиеся провести референдум по вопросу о выборах, просрочили сроки подачи заявления в суд. Производство по делу в связи с этим было прекращено.

Ответчиком по иску являлся областной избирком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге создали неформальный «Комитет за прямые выборы мэра». Объединение поставило задачей повлиять на общественное мнение горожан, чтобы продвинуть идею о возвращении прямых выборов городу.

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