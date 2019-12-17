Вашингтон, , 23:33 — REGNUM Претензий по поводу расследования деятельности американского вице-президента Джозефа Байдена (на тот момент) на Украине у прокуроров не было, заявил 17 декабря адвокат президента Соединённых Штатов Рудольфом Джулиани, передаёт CNN.

Джулиани пояснил, что никаких претензий американский генпрокурор Уильям Барр по поводу проведения расследования деятельности Байдена на Украине не высказывал. Если бы такие претензии были, то юрист узнал об этом бы от самого президента Штатов Дональда Трампа.

Джулиани «Полагаю, что президент Трамп рассказал бы мне, если бы у Барра были какие-то жалобы на меня. Наши общие друзья сказали мне, что это неправда».

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Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что для Трампа не очень выгодно расследование деятельности Байдена на Украине, которое проводил Джулиани.

Также газета написала, что у Барра есть и другие претензии к Трампу и к Джулиани. Например, что Барр узнал, будто Трамп поручал ему также расследовать деятельность Байдена, хотя такого не было.

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