Мурманск, , 23:28 — REGNUM Вице-губернатор РФ Юрий Трутнев не исключает, что международный форум «Арктика — территория диалога» может вернуться в Архангельск. Об этом он заявил журналистам после заседания президиума Госсовета по вопросам развития Арктики, пишет B-port.

Он отметил, что не последнюю роль в вопросе выбора места проведения форума играет развитие территории.

«Можно провести и в Мурманске, и в Архангельске, и в Санкт-Петербурге. Все наши обсуждения по проектам, которые планируется развивать здесь — это не работа по подготовке к форуму, а работа по созданию нового центра развития. Если это получится, то параллельно возникнут возможности для проведения форума. Это несвязанные процессы», — прокомментировал Трутнев.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, отметил, что Мурманск может побороться за звание хозяина форума.

«Мы будем готовиться. Чтобы проводить форум такого уровня, нужно перезагрузить город, нужно сделать соответствующую инфраструктуру. Но пока об этом говорить преждевременно», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, «исторической родиной» форума «Арктика — территория диалога» является Архангельск. В этом году место его проведения впервые было перенесено в Санкт-Петербург. Решению предшествовал визит Трутнева в Архангельск, после которого вице-премьер недвусмысленно намекнул, что для форума есть места и получше.

Среди причин, послуживших для принятия решения о переезде, называется, в том числе, неактивная поддержка форума местными властями.