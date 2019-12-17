Мурманск, 17 декабря 2019, 23:28 — REGNUM Вице-губернатор РФ Юрий Трутнев не исключает, что международный форум «Арктика — территория диалога» может вернуться в Архангельск. Об этом он заявил журналистам после заседания президиума Госсовета по вопросам развития Арктики, пишет B-port.
Он отметил, что не последнюю роль в вопросе выбора места проведения форума играет развитие территории.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, в свою очередь, отметил, что Мурманск может побороться за звание хозяина форума.
Как сообщало ИА REGNUM, «исторической родиной» форума «Арктика — территория диалога» является Архангельск. В этом году место его проведения впервые было перенесено в Санкт-Петербург. Решению предшествовал визит Трутнева в Архангельск, после которого вице-премьер недвусмысленно намекнул, что для форума есть места и получше.
Среди причин, послуживших для принятия решения о переезде, называется, в том числе, неактивная поддержка форума местными властями.