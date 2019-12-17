Таллин, , 23:17 — REGNUM Продолжение и усиление милитаризации Прибалтийского региона не может не вызывать беспокойства России, заявил 17 декабря российский посол в Эстонии Александр Петров.

Российский дипломат подчеркнул, что этот процесс может привести ситуацию к опасным ситуациям.

По словам Александра Петрова, наращивание военного присутствия НАТО в Прибалтике не продиктовано реальной необходимостью и вызывает лишь нагнетание напряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, в США ряд СМИ распространили неофициальную информацию о том, что в страны Прибалтики вывозится ядерное оружие, которое ранее американские ВВС хранили на авиабазе «Инджирлик» в Турции.

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