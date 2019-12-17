Вашингтон, , 23:00 — REGNUM Скандал с импичментом является чем-то неслыханным, заявил 17 декабря американский президент Дональд Трамп в своём обращении от 17 декабря к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В своём обращении глава Соединённых Штатов заявил, что протестует против затеянного демократами импичмента, который он назвал «партийной кампанией», развёрнутой в палате представителей против него.

Трамп «Импичмент является беспрецедентным и антиконституционным злоупотреблением властью со стороны демократов, равному чему не было за всю 250-летнюю историю американского законодательства».

Напомним, 18 декабря в нижней палате Конгресса состоится голосование по поводу обвинений Трампа по двум статьям, которые, если будут приняты в итоге верхней палатой, станут основанием для объявления ему импичмента.

Пока эти две статьи одобрил юридический комитет палаты представителей Конгресса. Трампа обвиняют в препятствовании расследованию Конгресса и в злоупотреблении властью.

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