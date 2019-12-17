Москва, , 22:54 — REGNUM Отца и мать нескольких несовершеннолетних детей, изъятых из частного дома в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области, могут лишить родительских прав. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Напомним, в семье жили шесть несовершеннолетних детей, в возрасте от 7 до 17 лет, и двое уже совершеннолетних юношей.

«В отношении отца и мамы органы опеки планируют выйти в суд по вопросу ограничения или лишения родительских прав, в отношении них будут назначены необходимые экспертизы», — сказала детский омбудсмен.

Она отметила, что уже 18 декабря, после завершения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей, станет понятно, какая помощь требуется каждому из них. «Двоим старшим, уже совершеннолетним, помогут с работой», — добавила Кузнецова.

Она также обратилась в прокуратуру Ленинградской области с просьбой проверить деятельность органов опеки в отношении этой семьи.

«Вероятно, будут выявлены нарушения в работе органов системы профилактики. Но сколько лет жизни детей прошло в полной изоляции. Сейчас необходимо приложить максимум усилий, чтобы скомпенсировать детям то, чего они не получали ранее. Уже сейчас очевидно, что сделать это будет непросто», — сказала Анна Кузнецова.

Она отметила, что находится на связи с детским омбудсменом Ленинградской области Тамарой Литвиновой, с уполномоченными ведомствами Гатчинского района.

Напомним, как выяснилось, у детей нет удостоверяющих личность документов, они не посещали ни школы, ни детсады.

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По версии следствия, с января 2012 по декабрь текущего года 46-летний ныне мужчина, многодетный отец Андрей Бовт, насиловал свою дочь, 2006 года рождения. Также в его доме хранилось большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов. Возбуждено уголовное дело об изнасиловании ребенка и незаконном обороте оружия.

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