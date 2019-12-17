Идлиб, Сирия, , 22:47 — REGNUM На севере Сирии позиции правительственных войск подверглись атакам с применением танков и массированной артиллерийской поддержки, сообщил 17 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

В районе населённого пункта Мешерфа провинции Идлиб отряды группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Сирийская национальная армия» атаковали позиции вооружённых сил Сирии.

В бою они применили два танка и три боевые машины пехоты. Перед нападением позиции сирийской армии подверглись массированному обстрелу артиллерии и реактивных систем залпового огня.

«В нападениях участвовали два танка и три боевые машины пехоты. Атакам предшествовали массированные обстрелы позиций правительственных сил из реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий. Все атаки боевиков отбиты», — сообщил Боренков.

Две БМП и один танк были уничтожены, атака террористов была отбита. Сирийские военные потеряли трёх человек убитыми и 20 ранеными.

Почти одновременно в районе населённого пункта Мелькия провинции Алеппо более 30 боевиков на пяти внедорожниках с крупнокалиберными пулеметами атаковали позиции армии САР.

Три внедорожника террористов были уничтожены. В бою были ранены пять сирийских военных.

По данным российских военных, из района Африн провинции Алеппо в Идлибскую зону деэскалации переброшены около 300 боевиков, 20 пикапов с тяжёлым вооружением и семь единиц бронетехники, что свидетельствует о подготовке новых нападений на позиции сирийских правительственных сил.

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