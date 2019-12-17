Вашингтон, , 22:45 — REGNUM Законопроект о финансировании работы американского правительства в новом (2020) финансовом году в размере около $1,4 трлн утверждён палатой представителей Конгресса США. Об этом нижняя палата Конгресса сообщила 17 декабря.

Такой бюджет будет окончательно утверждён в том случае, если его примет верхняя палата Конгресса (Сенат) и подпишет президент Штатов Дональда Трамп. Срок резолюции о временном финансировании федерального правительства завершается 20 декабря.

Напомним, в минувшем году в США дважды происходила приостановка работы правительства (так называемый шатдаун). Вторая началась 22 декабря 2018 года и продлилась 35 дней. Это произошло из-за разногласий по поводу строительства стены на границе США и Мексики.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенат Конгресса США принял военный бюджет с санкциями против Nord Stream 2