Челябинск, , 22:38 — REGNUM Свидетель по уголовному делу бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева Сергей Селещук уволен с поста главы комиссии гордумы по бюджету, экономике и муниципальному имуществу. Об этом сообщает пресс-служба представительного органа.

Как отмечает спикер думы Андрей Шмидт, Селещук сам попросил отправить его в отставку. Заявление датировано 16 декабря. 17-го на заседании депутаты рассмотрели его и поддержали.

Как сообщало ИА REGNUM, Тефтелев был задержан в Магнитогорске. Его взяли по подозрению в коррупции. По решению суда экс-чиновник отправлен под стражу.

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