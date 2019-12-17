Челябинск, , 22:30 — REGNUM Утверждённая гордумой Челябинска новая структура мэрии не потребует дополнительных бюджетных расходов. Об этом по итогам заседания думы заявил её спикер Андрей Шмидт.

По его словам, структура нацелена на максимальную эффективность команды администрации Челябинска на выполнение стоящих перед городом задач. «Мы поддержали эту структуру», — сказал председатель.

Как сообщало ИА REGNUM, документ предложила мэр Наталья Котова. Согласно ему должность первого вице-мэра упраздняется. Также произошли изменения в структурных подразделениях мэрии.

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