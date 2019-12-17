Москва, , 22:27 — REGNUM Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса будет одной из основных тем ближайшего заседания трёхсторонней контактной группы в Минске. Об этом сообщил РИА Новости координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриш.

По его словам, в числе других вопросов на повестке переговоров гуманитарной подгруппы и подгруппы по безопасности — дальнейший процесс разведения сил и организация работы пунктов пропуска.

Кроме этого, особое внимание будет уделено вопросам защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры, отметил Фриш.

Как передавало ИА REGNUM, следующее заседание трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе должно пройти в Минске в среду, 18 января.

Ранее лидеры стран «нормандской четвёрки» в коммюнике по итогам саммита в Париже призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по формуле «всех на всех» до конца 2019 года и предоставить полный доступ ко всем удерживаемым лицам представителям Красного Креста.