Челябинск, , 22:24 — REGNUM В Челябинске утверждена новая структура мэрии. Решение поддержали депутаты гордумы.

Теперь у главы города будет восемь заместителей. Также в структуре остаются управления и отделы плюс отраслевые органы мэрии. Должность первого заместителя мэра ликвидирована. Но один из замов — по городской среде — будет взаимодействовать с остальными и с главным архитектором города, а также курировать два управления.

Как сообщало ИА REGNUM, новую структуру предложила градоначальница Наталья Котова. Депутаты думы назначили её мэром 19 ноября.