Киев, , 22:17 — REGNUM Секретариат энергетического сообщества Европейского союза заявил о завершении создания на Украине независимого оператора газотранспортной сети. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба секретариата.

В заявлении сказано, что на Украине проведена реструктуризация национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины,» и от нее полностью отделена в самостоятельную структуру вся газотранспортная система Украины. Это полностью соответствует требованиям евросоюзного права.

Ожидается, что новая компания — оператор украинской ГТС начнет работать с 1 января 2020 года.

Напомним, что все эти пертурбации происходят на фоне реального риска остановки транзита российского газа через украинскую ГТС. Если транзит российского газа прекратится, то украинская ГТС не сможет функционировать.

На данный момент нет никакой уверенности, что Москва и Киев смогут согласовать контракт на транзит российского газа через украинскую ГТС.