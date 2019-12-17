Лондон, , 22:11 — REGNUM Консерваторы в новом составе британского парламента намерены добиваться скорейшего утверждения палатой общин соглашения с Европейским союзом по Brexit. Об этом сегодня, 17 декабря, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая перед палатой.

По словам Джонсона, 20 декабря на рассмотрение палаты общин будет внесен документ о соглашении Соединенного Королевства с ЕС по Brexit. При этом официальное начало работы парламента нового созыва, в котором консерваторы существенно укрепили свои позиции, состоится 19 декабря — перед депутатами и лордами выступит с тронной речью королева Великобритании Елизавета Вторая.

Сегодня же депутаты собрались, чтобы переутвердить в должности спикера палаты общин Линдси Хойла, выбранного в ноябре. Также обсуждалась структура нового состава палаты.

Джонсон в своей патетической манере выступил перед депутатами и заявил, что консерваторы готовы осуществить Brexit.

«На этой неделе в пятницу парламент придаст импульс соглашению с ЕС, а после этот новый демократический парламент, — парламент, выражающий волю народа, — намерен кое-что осуществить. И, господин спикер, вы знаете, что мы собираемся сделать? Что это будет? Я думаю, вы догадываетесь. Мы собираемся осуществить Brexit, — и даже ваш попугай, господин спикер (у спикера Хойла есть попугай — ИА REGNUM), знает эту фразу», — сказал премьер-министр.

Слова Джонсона были встречены овацией консерваторов, коих в палате абсолютное большинство.

Джонсон заявил, что главная задача его нового правительства — осуществить Brexit. Также он заявил, что кабинет сосредоточится на сферах образования и национального здравоохранения. Кроме того, Джонсон выступил категорически против нового референдума в Шотландии по вопросу независимости.